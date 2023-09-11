Sarıyer'de Kapalı Kasa Minibüs Devrildi, Trafik 2 Saat Kapandı

Sarıyer'de meydana gelen kazada kapalı kasa minibüs devrildi ve Çayırbaşı tüneli 2 saat boyunca trafiğe kapandı. Kazada şoför yaralandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

SARIYER'de devrilen kapalı kasa minibüs yüzünden Çayırbaşı tünelini, 2 saat Sarıyer İstikameti trafiğe kapandı. Kazada şoför yaralanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Hacı Osman Bayırı Caddesi üzerinde Sarıyer istikametinde Çayırbaşı Tüneli yol ayrımında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. 20 BZ 506 Plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile şoför yan yatan aracın içerisine sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan şoförü bulunduğu yerden kurtararak yaralı şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle Hacı Osman Bayırı Sarıyer İstikametinde Çayırbaşı Tüneli trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri Sarıyer İstikametine gitmek isteyen araç sürücülerini Bahçeköy istikametine yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu panelvan araç büyük vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından tünel istikametindeki trafik normale döndü.