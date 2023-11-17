SARIYER'de inşaat malzemesi yüklü TIR kaza yaparak durdu

SARIYER'de inşaat malzemesi yüklü TIR'ın şoförü adres sormak için aracı park ederek indi. TIR bir anda yokuş aşağı kaymaya başladı. TIR'ın şoförünün olmadığını fark eden öğrenci servisi şoförü geri geri giderek olası bir faciayı engelledi. Bir otomobil ile güvenlik kulübesini teyet geçen TIR, binaya girmek üzereyken duvara çarparak durdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SARIYER'de inşaat malzemesi yüklü TIR'ın şoförü adres sormak için aracı park ederek indi. TIR bir anda yokuş aşağı kaymaya başladı. TIR'ın şoförünün olmadığını fark eden öğrenci servisi şoförü geri geri giderek olası bir faciayı engelledi. Bir otomobil ile güvenlik kulübesini teyet geçen TIR, binaya girmek üzereyken duvara çarparak durdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

6 Kasım Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. İnşaat malzemesi yüklü TIR'ın şoförü cadde üzerinde aracı park ederek adres sormak için indi. Bu sırada park halindeki TIR, yokuş aşağı kaymaya başladı. Cadde üzerindeki öğrenci servisinin şoförü, TIR'ın şoförü olmadan ilerlediğini fark ederek servis aracını geri geri götürerek olası bir faciayı engelledi. Son anda duran bir otomobil ile güvenlik kulübesini de teğet geçen TIR, bir binanın bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazayı gören Sezer Şit, "Ses gelince biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Deprem sandık açıkçası ilk olarak. Sonra dışarı çıktığımızda gördük ki, kamyon aşırı yükten freni patlamış direk duvar durdurmuş. Allah'tan eve girmemiş, daha kötü şeyler olabilirdi eve girse" dedi.