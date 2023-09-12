Sarıyer'de Denize Düşen Yavru Kedi Kurtarıldı

Sarıyer'de denize düşen yavru kedi çevredekiler tarafından kurtarıldı. Bir kişi denize girerek kediyi yakalarken, bir kişide denize ucuna ip bağladığı kovayı sarkıttı. Kovaya konularak kurtarılan kedi sahiplenildi.

Özgür EREN/İSTANBUL, SARIYER'de denize düşen yavru kedi çevredekiler tarafından kurtarıldı. Bir kişi denize girerek kediyi yakalarken, bir kişide denize ucuna ip bağladığı kovayı sarkıttı. Kovaya konularak kurtarılan kedi sahiplenildi.

Olay, Kireçburnu Sahilde 2 Eylül Cumartesi günü öğlen saatlerinde meydana geldi. Sahile gelenler denizden kedi sesi geldiğini farketti. Sesin geldiği yöne bakanlar, denizin içinde yavru bir kedinin olduğunu gördü. Bir kişi, denize girerek kediye yaklaştı. Kıyıdaki bir kişi de kovaya ip bağlayarak denize sarkıttı. Denizdeki kişi yavru kediyi alıp kovaya koyduktan sonra kıyıya çıkardı. Çıkarıldıktan sonra korkan yavru kedi park halindeki bir otomobilin altına girdi. Bir süre çabalayan çevredekiler, kediyi otomobilin altından da çıkardı. Yavru kediyi çevredekilerden bir kişinin evine götürdüğü öğrenildi. Kediyi kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.