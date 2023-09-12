Sarıyer'de Denizde Kaybolan Gencin Cesedi Bulundu

Sarıyer'de arkadaşları ile denize giren Berat Keskin'in dalgalara kapılarak kaybolduğu olayın ardından yapılan arama çalışmalarında, Keskin'in cansız bedeni bulundu.

SARIYER'DE arkadaşları ile birlikte denize girdikten sonra dalgalara kapılarak denizde kaybolan Berat Keskin'in cesedi bulundu.

7 Eylül Perşembe günü arkadaşları ile birlikte Kısırkaya Plajı'na yüzmek için gelen Berat Keskin (14) dalgalara kapılarak denizde kaybolmuştu. Hemen ardından başlatılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamamıştı. Aramaların altıncı gününde arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Kısırkaya Plajı açıklarında Berat Keskin'in cansız bedenine ulaştı. Kıyı Emniyeti Arama Kurtarma ekibi tarafından bulunan Keskin'in cansız bedeni tekneye alınarak kıyıya getirildi.