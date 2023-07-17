Sarıyer'de Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı

Sarıyer'de serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan kişi, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

SARIYER'DE serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Hakan D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam Kireçburnu Sarıyer Yaşam Haberler