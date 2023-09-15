Sarıyer'de Boğaz'a dalış yapan kişinin cesedi bulundu

)-SARIYER'de, Boğaz'a dalış yaptıktan sonra kaybolan İsa Kulaç'ın cesedi, 3 gün sonra balıkçılar tarafından bulundu.

Yeniköy sahilinde geçen Salı günü meydana gelen olayda, Boğaz'da dalış yaptığı iddia edilen 31 yaşındaki İsa Kulaç uzun süre sudan çıkmayınca vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm aramalara rağmen Kulaç'a ulaşılamadı. Kulaç, bugün de Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Ekipleri tarafından yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Yeniköy açıklarında avlanan balıkçılar, saat 17.30 sıralarında deniz yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Ceset, kanca yardımıyla balıkçı teknesine alınarak sahile çıkarıldı. Kendisini tanıyan bir otoparkçı, cesedin İsa Kulaç'a ait olduğunu teşhis etti. Denizde kaybolmasından 3 gün sonra bulunan Kulaç'ın cesedi, daha sonra incelenmek üzere Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.