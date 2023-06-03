Sarıyer'de Balıkçıların Ağına Takılan Yunus Kurtarıldı

SARIYER'DE balıkçı ağlarına takılan yunus, Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sarıyer Demirciköy açıklarında dün balıkçıların ağına yunus takıldı. Yunusun kurtarılması için ekiplerden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye yakın olan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi hızlıca olay yerine gelerek ağlara dolanıp, iğnelere takılan yunusa müdahale etti. Arama kurtarma ekibi, botla yunusun yanına kadar yaklaşırken, timden bir kişi önce yunusu severek sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra gövdesine ve kuyruğuna takılan ağları bıçakla kesti. Başarılı operasyonun ardından kurtarılan yunus, tekrar denize bırakıldı.