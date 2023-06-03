Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Sarıyer'de Balıkçıların Ağına Takılan Yunus Kurtarıldı

Sarıyer'de Balıkçıların Ağına Takılan Yunus Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Sarıyer Demirciköy açıklarında balıkçıların ağına takılan yunus, Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı. Yunusun kurtarılması sırasında çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Başarılı operasyonun ardından yunus tekrar denize bırakıldı.

SARIYER'DE balıkçı ağlarına takılan yunus, Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sarıyer Demirciköy açıklarında dün balıkçıların ağına yunus takıldı. Yunusun kurtarılması için ekiplerden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye yakın olan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi hızlıca olay yerine gelerek ağlara dolanıp, iğnelere takılan yunusa müdahale etti. Arama kurtarma ekibi, botla yunusun yanına kadar yaklaşırken, timden bir kişi önce yunusu severek sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra gövdesine ve kuyruğuna takılan ağları bıçakla kesti. Başarılı operasyonun ardından kurtarılan yunus, tekrar denize bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Sarıyer Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title