Sarıyer'de Ambulansla Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

Sarıyer'de hasta almaya giden ambulansla karşı şeride geçen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı ambulansın araç içi kamerasına yansırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrası ambulansla kafa kafaya çarpışan otomobilde yangın çıktı.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, SARIYER'DE hasta almaya giden ambulansla karşı şeride geçen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı ambulansın araç içi kamerasına yansırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrası ambulansla kafa kafaya çarpışan otomobilde yangın çıktı.

Kaza saat 02.00 sıralarında Bahçeköy orman yolunda meydana geldi. İddiaya göre, gelen ihbar üzerine hasta almaya giden ambulans, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yapan otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ambulansla çarpışan otomobilde yangın çıktı. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAZA ANI AMBULANSIN ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı ambulansın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, orman yolunda ilerleyen ambulansın karşı yönden gelen ve şerit ihlali yapan otomobille kafa kafaya çarpışması görülüyor. Görüntülerde ayrıca, çarpışmanın ardından otomobilden dumanların yükselmeye başladığı ve sürücünün otomobilden inerek ambulansa doğru yürüdüğü de görülüyor. Kaza sonrasında otomobilin alev alev yandığı anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyor. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.