Sarıyer'de Ambulans ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

Sarıyer'de hasta almaya giden ambulans ile karşı şeritten gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sarıyer'de hasta almaya giden ambulans ile karşı şeritten gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Sarıyer Bahçeköy orman yolunda gece saat 01.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta almaya giden Özden Öney idaresindeki 34 DER 997 plakalı ambulans ile karşı şeritten gelen Emircan Türkoğlu idaresindeki 34 ATA 021 plaka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına çıkan otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Kazadan sonra polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği kazada her hangi bir yaralanama olayı görülmedi. Olay anı ambulansın araç içi kamerasından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL