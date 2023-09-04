Sarıyer'de 2 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de Ferahevler Mahallesi Suşehrililer Sokak'taki 2 katlı metruk binanın çatısında sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü ve ölen ya da yaralanan olmadı.