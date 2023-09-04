Sarıyer'de 2 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Sarıyer'de Ferahevler Mahallesi Suşehrililer Sokak'taki 2 katlı metruk binanın çatısında sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü ve ölen ya da yaralanan olmadı.
Sarıyer'de 2 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Ferahevler Mahallesi Suşehrililer Sokak'taki 2 katlı metruk binanın çatısında sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Yaşam