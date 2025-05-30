Sarısu Kadınlar Plajı Yeni Sezona Hazır!

Sarısu Kadınlar Plajı Yeni Sezona Hazır!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sarısu Kadınlar Plajı’nı 1 Haziran'da kadınlara özel bir sosyal yaşam alanı olarak tekrar açmaya hazırlanıyor. Plajda yapılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Sarısu Kadınlar Plajı'nı yeni sezonda da binlerce kadına güvenli, konforlu ve keyifli bir sosyal yaşam alanı olarak sunmaya hazırlanıyor. Sarısu Kadınlar Plajı'nda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Plaj 1 Haziran Pazar gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ANET A.Ş. tarafından işletilen Sarısu Kadınlar Plajı, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kapsamlı bir bakım sürecine girdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, kış aylarında deforme olan alanlarda bakım ve onarım işlemleri yapılırken, ağaç budama ve genel temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca alanda; sinek kapanları kurulumu, lavabo, su birikintileri ve rögar deliklerinin ilaçlanması, boyama, şezlong kurulumu gibi çalışmalar da yapıldı. Yaz sezonu öncesinde başlatılan hummalı çalışmaların tamamlanmasının ardından, Sarısu Kadınlar Plajı sezona hazır hale geldi. Kadınlar Plajı 1 Haziran Pazar günü kapılarını açacak. Plaj 09.00-19.00 saatleri arasında yalnızca kadınlara, 19.00'dan itibaren tüm halka açık olacak.

KADINLARA ÖZEL SOSYAL YAŞAM ALANI

Girişin ücretsiz olduğu Sarısu Kadınlar Plajı, günün belli saatlerinde, sadece kadınlara özel hizmet vermesiyle dikkat çekiyor. Cankurtarandan güvenliğine, temizlik personelinden restoran ve kafe çalışanlarına kadar tüm personelin kadın olduğu plajda, misafirler güvenli ve huzurlu bir ortamda denize girmenin yanı sıra, piknik alanlarında da keyifli vakit geçirme imkanı buluyor. Plajda yer alan restoran, kafe, butik gibi sosyal alanlar da ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet veriyor. Sarısu Kadınlar Plajı, bu yaz da her yaştan, binlerce yerli ve yabancı kadının ziyaret ettiği bir tesis olacak.

Haber- Kamera: ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Dünkü görüşmedeki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Zincir marketten 22 bin liralık ürün çalan iki çocuk kasiyeri tehdit etti

Güpegündüz zincir marketi soyan 2 çocuktan kasiyere korkunç tehdit
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
İstanbul'dan gitti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

İstanbul'dan gitti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.