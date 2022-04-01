Sarımsak tezgahına zabıtaların el koyduğu yaşlı adam hüngür hüngür ağladı - Haberler

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Sarımsak tezgahına zabıtaların el koyduğu yaşlı adam hüngür hüngür ağladı

Haberler.com - Yaşam
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Sarımsak tezgahına zabıtaların el koyduğu yaşlı adam hüngür hüngür ağladı

Osmaniye'de belediye ekipleri tarafından sarımsak tezgahına el konulduğu öne sürülen yaşlı adamın üzüntüsü, görenleri hüzünlendirdi. Sosyal medyada da gündeme gelen fotoğrafla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

Türkiye'de seyyar satıcılığın yasal olmamasına rağmen yaşlı satıcıların araçlarına el konulması, vatandaşları hüzünlendiriyor. Bu tarz bir olay son olarak Osmaniye'de yaşandı.

ZABITALAR TEZGAHINA EL KOYDU

Osmaniye Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, sarımsak satıcılığı yaptığı belirlenen yaşlı adamın tezgahına el koydu. Yaşlı adam ne kadar feryat etse de zabıta ekipleri arabayı götürdü.

ÇARESİZLİK İÇİNDE AĞLADI

Bu sırada yaşlı adamın çaresizlik içerisinde hüngür hüngür ağlaması, olaya tanık olan vatandaşları duygulandırdı. Fotoğraf sosyal medyada da gündeme gelirken, kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

İşte o fotoğraf:

Sarımsak tezgahına zabıtaların el koyduğu yaşlı adam hüngür hüngür ağladı

Haberler.com - Yaşam

Osmaniye, Türkiye, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

Melih Kılaç:

Garibanlara çökün bakim bu ülke zulüm ülkesi oldu resmen Allah sizden onun bin çıkarttsın inşallah

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Hasan Hüseyin Şahin :

Dayım Vatandaşa destek için Sarımsağı ucuz sattığı için tezgahına el konulmuştur pahalı satsaydı tın bile diyemezlerdi ha bir de dayım kesin şimdiye kadar oylarını akp ye vermiştir büyük ihtimal

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Xzwy:

Zavalli amcanin sarimsaklarini topliycaniza suriyelileri afganlari toplayin sokaklarimizdan.sayin belediye gorevlileri.

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