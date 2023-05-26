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Sarıkamış'ta Boz Ayı ve 3 Yavrusu Kameraya Böyle Yansıdı

Yaşam Haberleri

Sarıkamış'ta boz anne ayı ile 3 yavrusu kameralara yansıdı. Boz ayılarıyla ünlü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde neredeyse ayıların görülmediği bir gün yok denilebilir.

Sarıkamış'ta boz ayı ile 3 yavrusu kameraya böyle yansıdı

KARS - Sarıkamış'ta boz anne ayı ile 3 yavrusu kameralara yansıdı.

Boz ayılarıyla ünlü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde neredeyse ayıların görülmediği bir gün yok denilebilir. Sarıkamış'ta Karaurgan Handere bölgesinde aracıyla seyahat eden vatandaş, yol kenarında boz ayı ailesiyle karşılaştı.

Hemen cep telefonuyla boz ayı ailesini kaydeden vatandaşı fark eden anne ayı yavrularını alarak bölgeden uzaklaştı.

Vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde; aracı gören anne ayı ve 3 yavrunun koşması, yavruların koşarken ayağa kalkarak araca bakması yer alıyor.

Anne ayı ve yavrularının belgesel tadındaki görüntüleri anbe an kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Yaşam

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