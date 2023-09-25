Sarıgöl'deki Hayrat Çeşmeleri Bakımlarını Hayırseverlerin Torunları Yapıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yıllar önce hayırseverler tarafından yapılan hayrat çeşmelerinin bakımları, bugün hayırseverlerin çocukları veya torunları tarafından yapılarak hayrat çeşmelerinin hizmet vermeye devam etmesini sağlıyor. Alemşahlı Mahallesi'nde bulunan Molla İbrahim oğlu Cemal Yalçınkaya hayrat çeşmesi, köye ve çevreye su sağlamaya devam ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yıllar önce birçok mahalleye hayırseverler tarafından yaptırılan hayrat çeşmelerinin bakımları bugün hayırseverlerin çocukları veya torunları tarafından yapılarak hayrat çeşmelerinin hayır dağıtmasına vesile oluyor.

Sarıgöl ilçesi Alemşahlı Mahallesi'nde Asar mevkiindeki Molla İbrahim oğlu Cemal Yalçınkaya hayrat çeşmesi uzun yıllardan bu yana köye ve çevreye su vermeye devam ediyor.

Hayrat çeşmesinin bakımını da Molla İbrahim oğlu Cemal Yalçınkaya'nın oğulları olan Cemal ve İbrahim Yalçınkaya tarafından yapılıyor.

Alemşahlı Mahallesi Muhtarı Ahmet Ur, Molla İbrahim oğlu Cemal Yalçınkaya hayrat çeşmesinin bugüne kadar hizmet verdiğini ve hayrat çeşmesinin bakımlarının ve çevresindeki düzenleme çalışmalarının da oğulları tarafından yapılarak yaşatıldığını söyledi. Muhtar Ahmet Ur, "Ne mutlu değerlerimizi sahip çıkmak. Bu hayrat suyumuz dağdan doğal olarak çıkan sudur" dedi.

Alemşahlı Mahallesi Asar mevkiinde bulunan piknik alanına gelen vatandaşlar da Molla İbrahim oğlu Cemal Yalçınkaya hayrat çeşmesinden yanlarında getirdikleri bidonlara su doldurarak evlerine götürüyor.

Piknik için gelen ve hayrat çeşmesinden su dolduran vatandaşlardan biri olan Serhat Akkaya, "Suyun güzel içimi var. Doğal olarak dağdan gelmekte aynı zamanda çayımızı bu suyla demliyorum. Gayet güzel renk veriyor. Hayratı yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu. - MANİSA