Sarıgöl'de Kara ve Ak Börülce Lezzeti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi'nde yetiştirilen kara ve ak börülceler, lezzet ve kaliteleriyle aranan güz sebzeleri arasına girdi. Börülceler, taze olarak satılarak kışlık konserve için de kullanılıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi'nde son yıllarda yetiştirilen kara ve ak börülcelerin tazeleri lezzet ve kalitesinden dolayı aranan güz sebzeleri arasına girdi.

Kara ve ak börülce mahalledeki tarlalardan toptan alındığı gibi perakende olarak da satılıyor. Kalitesine göre pazar yerinde kilosu 25-40 liradan satılan börülceler bol miktarda kışlık konserve için alınıyor. Ak börülcenin kilosunun pazarda 100 liradan satıldığı öğrenildi.

Ak ve kara börülce seven ev kadınları aldıkları taze börülceleri konserve ve derin dondurucuda saklamak için evlerde çalışmalarına başladı.

Sarıgöllü ev hanımı Hülya Akkaya, ak börülcenin daha lezzetli olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Ak börülce oldukça lezzetlidir. Hem tazesi hem de kurusu tercih edilmekte. Bu aylarda börülce ve diğer sebzelerden kışlık hazırlıklarımızı yapmaktayız. Ayrıca börülceleri turşu yapımında da değerlendirmekteyiz." - MANİSA