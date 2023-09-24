Sarıgöl'de Evlerde Kış Hazırlığı Devam Ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evlerde salça ve konserve yapılarak kış hazırlığı sürüyor.

Bağ ve bahçelere dikilen biber, patlıcan, domates, salatalık, fasulye gibi sebzelerin bol miktarda olmasıyla birlikte evlerde domates salçası, turşu, konserve ve kurutma işlemlerinde yoğun bir hareketlilik yaşanmaya başlandı. Sarıgöllü ev kadınları, bağ ve bahçelerinde kendi yetiştirdiği ürünlerden daha sağlıklı olduğu için kışlık yiyeceklerini hazırlamaya devam ediyor. Sarıgöllü çiftçi Serhat Akkaya, Sarıgöl topraklarının verimliliğinden söz ederek, "Bağ ve bahçemizde hazırladığımız sebzeler olmaya başladı. Bunları evlerde eşlerimiz konserve, turşu, domates salçası, biber salçası ve kurutma işlemlerini yapıyorlar. Hem daha lezzetli oluyor hem de kışlık masrafları azaltmış oluyoruz" dedi. - MANİSA