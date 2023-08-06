Sarıgöl'de Ev Hanımları Kışlık Yiyecek Hazırlıklarına Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ev hanımları kışlık yiyecek hazırlıklarına başladı.

Sarıgöl'de ev hanımlarının biber, patlıcan, bamya kurutması ve domates salçası mesaisi sürüyor. Salçalık domates kilosunu 8-9 liradan, Emcelli biberlerinin kilosunu 40-50 liradan, bamyanın kilosunu 60-80 liradan satın alan kadınlar, kış mevsiminde yaz ürünlerini tüketmek için bu hazırlığı yaptıklarını dile getirdi. Havaların oldukça sıcak gittiği şu günlerde salçalar bir hafta içinde olurken, kurutmalık biberler ise gölgede 15 gün içinde kışlık yiyecek olarak hazır hale geliyor. Bu sene yüksek fiyatlara rağmen kışlık yiyeceklerini yapmayı ihmal etmediklerini dile getiren Sarıgöllü kadınlar, yaz sebzelerinin kışın daha değerli hale geldiğini vurguladı. - MANİSA