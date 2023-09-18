Sarıgöl'de Çekirdeksiz Üzümlerden Pekmez ve Günbalı Hazırlıkları Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümlerinden hazırlanan doğal pekmez ve günbalı hazırlıkları için evlerin bahçelerinde kurulan ocaklarda kazanlar kaynamaya başladı. Sarıgöl'de bu yıl pekmezden farklı günbalı yapılmasına da ağırlık verildi. Üzüm pestili de yapılıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümlerinden hazırlanan doğal pekmez ve günbalı hazırlıkları için evlerin bahçelerinde kurulan ocaklarda kazanlar kaynamaya başladı.

Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin kalitelisinden toplanan üzümler eski usulle evlerde yapılmasına başlandı. Toplanan üzümler küçük havuzları içerisinde yada beyaz kanaviçe çuvallara doldurularak içerisine de pekmez toprağı ilave edilerek ayaklarda iyice çiğnenerek önce suyu çıkarılıyor. Daha sonra şıra adı verilen suyu kazanlarda saatlerce kaynatılarak pekmez yapılıyor. Hazırlanan pekmezler daha sonra kış aylarında tüketilmek üzere kaplara konularak ışık görmeyen bir yerde muhafaza ediliyor.

Sarıgöl'de bu yıl pekmezden farklı günbalı yapılmasına da ağırlık verildi. Günbalı üzüm şırasının geniş kaplara konularak güneşin altında günlerce bekletilerek yapılan bir besin türü olarak dikkat çekiyor. Pekmezden daha etkili olan günbalı özellikle astım, nefes darlığı gibi hastalıklara iyi geliyor.

Üzüm pestili de yapılıyor

Sarıgöl'de evlerde pekmez ve günbalı için çıkarılan üzüm suyundan pestil (üzüm köftesi) yapımına da devam ediliyor. Üzüm suyunun içerisine irmik katılarak hazırlanan kışlık yiyecek daha sonra tepsilere katılarak kendi halinde kuruması için bekletiliyor. Kıvama gelen pestiller baklava dilimleri gibi kesilerek temiz bezlerinin üzerine konularak gölge bir yerde kurutulduktan sonra kışın tüketilmek üzere kaplara konuluyor. - MANİSA