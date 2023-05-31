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Sarı çiçeklerle süslenen Güzeldere mendereslerinden kartpostallık görüntüler

Sarı çiçeklerle süslenen Güzeldere mendereslerinden kartpostallık görüntüler

Yaşam Haberleri

Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi'ndeki mendereslerin sarı düğün çiçekleriyle süslenen hali kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

- Sarı çiçeklerle süslenen Güzeldere mendereslerinden kartpostallık görüntüler

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi'ndeki mendereslerin sarı düğün çiçekleriyle süslenen hali kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Doğanın canlanması ile birlikte açan düğün çiçekleriyle sarı renge bürünen vadiden geçen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara havadan görüntülendi. Tatvan ve Hizan arasında yolculuk yapan vatandaşlar da araçlarını yol kenarlarında durdurup eşsiz manzarayı izlemenin ve cep telefonlarıyla görüntülemenin keyfini çıkarıyor.

Tatvan'dan Hizan'a aracıyla giden vatandaşlardan Ziver Olcay, sarı düğün çiçekleriyle renklenen Güzeldere Vadisi'nin dikkatlerini çektiğini belirterek, "Tatvan'dan Hizan'a gidiyorduk. Güzeldere Vadisi'nde oluşan bu güzel manzarayı gördük, arabamızı durdurduk ve fotoğraf çektik. Çok güzel bir ortam var, harika bir güzellik var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Tatvan Bitlis Hizan Yaşam Haberler

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