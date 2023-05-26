Saray'da trafik kazasında hayatını kaybeden Kardelen Coşkuntuna son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yarın nikahları kıyılacak nişanlısı Burhan Çetin ile hayatını kaybeden Kardelen Coşkuntuna'nın cenazesi, Tekirdağ Adli Tıpı Kurumu'ndan ailesi tarafından alınarak Kırklareli'ne getirildi. Kardelen Coşkuntuna için Bademlik Mahallesi Göçmenevleri Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Kardelen'in annesi Necla, babası Güner, kardeşi Burak Coşkuntuna ile Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Tabutuna tülbent konulan Kardelen'in ailesi büyük üzüntü yaşadı. Hollanda'da yaşayan ve bir hafta önce nikah töreni için geldiği belirtilen Kardelen'in annesi Necla Coşkuntuna, Yavrum senin nikahın vardı. Düğünün olacaktı senin diye gözyaşları döktü. Vali Birol Ekici'nin tabutunu cenaze aracına kadar taşıdığı Kardelen, namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada ölen Burhan Çetin'in ise İstanbul Bağcılar'da yarın toprağa verileceği belirtildi. (DHA)