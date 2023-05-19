Saray'da Devrilen Beton Mikserinin Sürücüsü Yaralandı
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Saray ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Mikserin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Saray ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
H.G'nin kullandığı 59 UB 822 plakalı beton mikseri, Büyükyoncalı kavşağı yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam