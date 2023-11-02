Saray Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılını ve Saray'ın kurtuluşunu coşkuyla kutladı

Saray Belediyesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını ve 1 Kasım Saray'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü 5 gün boyunca düzenlediği programlarla gururla ve coşkuyla kutladı. Saraylılar, kortej yürüyüşüne katılarak sevgi gösterisinde bulundu. Kurtuluş Yürüyüşü düzenlendi ve konserler gerçekleştirildi.

Saray Belediyesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını ve 1 Kasım Saray'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü 5 gün boyunca düzenlediği "Kuruluştan Kurtuluşa" adlı programla büyük bir coşkuyla kutladı. 28 Ekim akşamı başlayan 100'üncü yıl kutlamaları, 1 Kasım'da Kurtuluş Yürüyüşü, Salih Demirci ve Emine Özata Demirci konseri ile taçlandı. 5 gün boyunca elinde Türk bayrağı kortej yürüyüşü gerçekleştiren Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş'e vatandaşlar evlerinin balkonlarından el sallayarak, sokaklarda ve caddelerde selam vererek sevgi gösterisinde bulundu.

Saray Belediyesi, Cumhuriyetin 100'üncü doğum gününü ve 1 Kasım Saray'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılını 5 gün boyunca düzenlediği programlarla gururla ve coşkuyla kutladı. 5 gün boyunca Eski Pazar yerinde toplanan Saraylılar, ellerinde Türk Bayrağı davul zurna eşliğinde marşlarla kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe büyük ilgi gösteren vatandaşlar evlerinin balkonlarından el sallayarak, sokaklarda ve caddelerde selam vererek Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş'e ve korteje sevgi gösterisinde bulundu.

KURTULUŞ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Saray Belediyesi'nin 5 gün boyunca düzenlediği Kuruluştan Kurtuluşa programının son gecesinde 1 Kasım Saray'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yıldönümü kutlandı. Kurtuluş kutlamaları kapsamında 1 Kasım Çarşamba günü "Kurtuluş Yürüyüşü" düzenlendi. Eski Pazar Yerinden başlayan Kurtuluş Yürüyüşü'nde yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrağı ve meşaleler 2 kilometre boyunca marşlar söyledi. Kurtuluş Yürüyüşü'ne Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, CHP Saray İlçe Başkanı Erol Gürler, Saray Belediye Başkan Yardımcıları Birdal Gökdağ ve Fuat Ünal, CHP Saray İlçe Gençlik Kolları Başkanı Alper Çarıkçı, siyasi parti ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN ERKİŞ BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Kortej yürüyüşünün ardından program, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş'in şiir dinletisi ile devam etti. Başkan Erkiş'in Saray'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılına özel kaleme aldığı şiir izleyenlerden büyük alkış aldı.

SALİH DEMİRCİ VE EMİNE ÖZATA DEMİRCİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Başkan Erkiş'ten sonra sahne alan Salih Demirci ve Emine Özata Demirci, birbirinden güzel şarkıları ile kulakların pasını sildi. Dinleyenleri mest eden Salih Demirci ve Emine Özata Demirci Saraylılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Dinleyenlerden tam not alan Salih Demirci ve Emine Özata Demirci büyük beğeni topladı. Konser sonunda Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arif Naci Öngören ve CHP Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Yavuz Candan, Salih Demirci ve Emine Özata Demirci'ye teşekkür ederek plaket takdim etti.