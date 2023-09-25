Saray Belediyesi Arabasız Gün Etkinliği Gerçekleştirdi

Saray Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Arabasız Gün etkinliği düzenledi. Başkan Erkiş'in de katıldığı etkinlikte bisiklet turu ve yürüyüş yapıldı.

Saray Belediyesi 16-22 Eylül günleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 23 Eylül Cumartesi günü "Arabasız Gün Etkinliği" gerçekleştirdi.

Saray Belediyesi'nin Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) çalışmaları devam ediyor. 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Saray Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, 23 Eylül Cumartesi günü 'Arabasız Gün' etkinliği gerçekleştirdi. Saat 14.30'da Hasan Ergen Parkı'ndan başlayan bisiklet turu ve yürüyüş Edirköy Korusu'nda sona erdi.

BAŞKAN ERKİŞ 'ARABASIZ GÜN ETKİNLİĞİNE' KATILDI

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Saray Belediyesi'nin düzenlediği 'Arabasız Gün Etkinliği'ne katıldı. Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası münasebetiyle Hasan Ergen Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erkiş, yürüyerek çevre farkındalığı yarattı. Etkinlikte ayrıca, bisikletliler de bisiklet ulaşımına dikkat çekti.