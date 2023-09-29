Hakkari'nin Yüksekova'da bir şantiyede yiyecek arayan 4 ayı kameralara yansıdı. Ayılar, şantiyede bulunan çöpleri karıştırarak karınlarını doyurmaya çalışıyor. İşçiler ise ayılar için çevreye yemek bırakıyor.

Şantiyede yiyecek arayan 4 ayı kamerada

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova'da bir şantiyede yiyecek arayan 4 ayı kameralara yansıdı.

Yüksekova'ya 56 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyündeki yol şantiyesi, ayıların uğrak adresi oldu. Yiyecek arayan ayı sürüsü kameralara yansırken, şantiyede çalışanlar ise tedirginlik yaşadı.

Birçok gece şantiyeye inen aç ayılar, şantiyede bulunan çöpleri karıştırarak karınlarını doyurmaya çalışıyor. Ayıların şantiyeye inmesi tedirginliğe yol açıyor. Şantiyede çalışan işçiler ise ayılar için çoğu zaman çevreye yemek bırakıyor. Ayıların mesken tuttuğu şantiyeyi bu gece de 4 ayı ziyaret etti.

Çevrede bulunan çöpleri karıştıran ayılar, karnını doyurduktan sonra bölgeden ayrılıyor. Ayıların şantiyeye ziyareti, işçiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.