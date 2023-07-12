TikTok'ta çektiği videolarla tanınan Şanlıurfalı fenomen Sadık Dedecan, iş yerinde açıkta bırakılan kabloya temas ederek elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Dedecan'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfalı Tiktok fenomeni elektrik akımına kapılarak öldü

ŞANLIURFA - TikTok'ta çekmiş olduğu videolarla tanınan Şanlıurfalı Fenomen Sadık Dedecan, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Sarayönü Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada "Ben yaptım" sözleri ile tanınan TikTok fenomeni esnaf Sadık Dedecan (35), iddiaya göre, iş yerinde açıkta bırakılan kabloya temas edince elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Dedecan'ı Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Dedecan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sadık Dedecan'ın ölümü sevenlerini adeta yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.