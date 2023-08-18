Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde merada çıkan yangın köylüler tarafından söndürüldü

Yangın akşam saatlerinde ilçeye 35 kilometre mesafede bulunan Sarıkaya köyü sınırlarındaki mera ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına köylüler ilk müdahaleyi yaptı, itfaiye ekipleri soğutma çalışmasında bulundu.