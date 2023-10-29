Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, öndeki park halindeki aracın aniden yola çıkması sonucu arkadan gelen araçların hızla çarpma anları yer alıyor.
Kaynak: AA / Yaşam