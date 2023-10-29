Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme kazada 5 araç karıştı ve 4 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

11

1) ŞANLIURFA'DA 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA, KAMERADA

ŞANLIURFA'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Aniden yola çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu sürüklenip, 3 araca çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.