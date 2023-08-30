Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

Kent kırsalında yaralın haldeki peçeli baykuşu gören bir vatandaş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, peçeli baykuşu alarak tedavisi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Baykuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.