Şanlıurfa'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde traktörden düşen 16 yaşındaki çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İ.A. (31) idaresindeki 63 H 1376 plakalı seyir halindeki traktörde bulunan Sait Aksoy (16), Yarımsu Mahallesi'nde dengesini kaybederek araçtan düştü.

Ağır yaralanan Aksoy, 112 Acil Sağlık ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksoy, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.