Şanlıurfa'da trafik kazasında 9 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kazada araçlarda bulunan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Avunduk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mehmet G. idaresindeki 61 AK 589 plakalı otomobil ile Hakan K. hakimiyetindeki 63 N 3597 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan Mürvet G.'nin hayatı tehlikesi bulunduğundan öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam