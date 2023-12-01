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Şanlıurfa'da toplu taşıma otobüsü ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

1 Aralık 2023 11:36 Son Güncelleme: 11:38 Abone Ol

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda toplu taşıma otobüsü ile motosiklet çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.