Şanlıurfa'da toplu taşıma otobüsü ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda toplu taşıma otobüsü ile motosiklet çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde şehir toplu taşıma otobüsünün motosikletle çarpışma anı kameraya yansıdı. Kazada iki kişi yaralandı.
Kaza, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 H 1759 plakalı toplu taşıma otobüsü ile 27 AGP 994 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada, motosiklet üzerindeki M.D. ile N.B. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, toplu taşıma otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA