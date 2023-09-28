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Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, 34 BIY 774 plakalı otomobil ile 33 EDC 67 plakalı tır çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.