Şanlıurfa'da tır devrildi, sürücü yaralandı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarnakır karayolunun GAP Havalimanı mevkisinde meydana geldi. İsmail Mehmet O. idaresindeki 01 UN 543 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonrası yol kenarındaki toprağa ok gibi saplanan tırın sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA