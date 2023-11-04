Şanlıurfa'da Tır Devrildi: 80 Koyun Telef Oldu

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında küçükbaş hayvanları taşıyan bir tır devrildi ve 80 koyun telef oldu. Kazada sürücü yaralandı ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da küçükbaş hayvanları taşıyan tırın devrilmesi sonucu 80 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, I.Y. yönetimindeki 27 ARH 822 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı, 80 koyun telef oldu. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, tarlaya kaçan çok sayıda koyun ise çevredeki sürücü ve vatandaşlar tarafından yakalanarak başka bir tıra konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA