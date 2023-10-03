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Şanlıurfa'da tır alev alev yandı

Şanlıurfa-Mardin karayolunda dorsesi boş olan bir tır, alev alarak yanmaya başladı. Yangın, Şanlıurfa-Mardin otoyolunun 30. kilometresinde meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölü veya yaralı olmazken, maddi hasar meydana geldi. Balatanın aşırı ısınması nedeniyle yangının çıkmış olabileceği düşünülüyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.