Şanlıurfa'da tır alev alev yandı
Şanlıurfa-Mardin karayolunda dorsesi boş olan bir tır, alev alarak yanmaya başladı. Yangın, Şanlıurfa-Mardin otoyolunun 30. kilometresinde meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölü veya yaralı olmazken, maddi hasar meydana geldi. Balatanın aşırı ısınması nedeniyle yangının çıkmış olabileceği düşünülüyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da tır alev alev yandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa- Mardin karayolunda dorsesi boş olan tır, alev alarak yandı.
Yangın, Şanlıurfa-Mardin otoyolunun 30. kilometresinde meydana geldi. 63 EH 384 plakalı tır seyir halindeyken alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Balatanın aşırı ısınması sonucu yangının çıkmış olabileceği bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.