Şanlıurfa'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kazasında Ölü ve Yaralıların İsimleri Belli Oldu

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildikten sonra istinat duvarına çarptığı kazada ölü ve yaralıların isimleri belli oldu. Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri Fethiye Kasap, Bahar Akkuş ve Ayşe Özçakır olarak açıklandı. Yaralılar ise Şanlıurfa, Suruç ve Akçakale'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildikten sonra istinat duvarına çarptığı kazada ölü ve yaralıların isimleri belli oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Suruç ve Akçakale ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. Mehmet Ali K.'nin kullandığı 53 ABY 505 plakalı minibüs, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak devrildikten sonra istinat duvarına çarptı. Kazada Fethiye Kasap, Bahar Akkuş ve Ayşe Özçakır hayatını kaybederken, Sıla D., Songül T., Gülsüm K., Ceylan K., Zeynep K., Salih G., Hatun E., Mehmet K., Abdullah Ö., İbrahim Ö., Hindiye K., Kadriye E., Ayşe B., İbrahim Ç., Zeynep T. ve Rukiye D. yaralandı. Bir yaralının isminin ise belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi. Yaralıların Şanlıurfa, Suruç ve Akçakale'deki devlet hastanelerindeki tedavileri devam ediyor. - ŞANLIURFA