Şanlıurfa'da sulama kanalında serinlemek için giren 2 kuzen hayatını kaybetti

Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi yakınlarında serinlemek için sulama kanalına giren İbrahim Halil Artut isimli 15 yaşındaki bir kuzen ile 14 yaşındaki diğer kuzen, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine AFAD, jandarma, polis ve su altı ekibi sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren aramalar sonucunda çocukların cansız bedenine ulaşıldı. Cesetler, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.