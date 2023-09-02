Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren Suriye uyruklu bir çocuk, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler tarafından çocuğun cesedi bulundu.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk, hayatını kaybetti.
Tarlabaşı Mahallesi'nde sulama kanalına giren Suriye uyruklu Zekeriya Cined (10), akıntıya kapılıp suya battı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.
Kanalda arama yapan ekipler, suda boğulduğu anlaşılan çocuğun cesedini olay yerine 4 kilometre uzaklıktaki Ozanlar Mahallesi mevkiinde buldu.
Sudan çıkarılan ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Yaşam