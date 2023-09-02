Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren Suriye uyruklu bir çocuk, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler tarafından çocuğun cesedi bulundu.