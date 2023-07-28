Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti

Merkez Haliliye ilçesi kırsal Çatallı Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalına giren Arif Aynabek (13) bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve polis dalgıç ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Aynabek'in cansız bedenine ulaştı.