Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğularak hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren 12 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu ve boğularak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan arama sonucunda çocuğun cesedi bulundu.

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 12 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Tepedibi Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında yaşandı. İddiaya göre, sulama kanalına giren İbrahim Çiftçi (12) akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi. Kanalda arama yapan ekipler, suda boğulduğu anlaşılan çocuğun cesedini olay yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta buldu. Sudan çıkarılan ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA