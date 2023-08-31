Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşen Gençten Acı Haber

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elini yıkamak için sulama kanalına düşen yabancı uyruklu 20 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elini yıkamak için sulama kanalına düşen yabancı uyruklu 20 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Eyyübiye ilçesi kırsal Açmalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 20 yaşındaki Kamil Muhammed Hamidi, mahalle yakınlarından geçen sulama kanalında elini yıkamak istediği sırada dengesini kaybederek akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılarak kaybolan gencin bulunması için 4 gündür AFAD, İtfaiye, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ekipleri ve jandarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar sonucu gencin cansız bedeni düştüğü yerin yaklaşık 5 kilometre uzaklığındaki Ozanlar Mahallesi yakınlarında bulundu.

Sulama kanalından çıkarılan gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA