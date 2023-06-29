Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Olayda çevredekilerin kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.
İlçenin Yukarıderen Mahallesi'nde sulama kanalının yakınında oynayan 5 yaşındaki Yusuf Yeşildağ, dengesini kaybederek kanala düştü.
Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı çocuk, kısa süre sonra suda kayboldu.
Çocuğun cesedi, yaklaşık yarım saat sonra yakınları tarafından bulundu.
Ceset, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Yaşam