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Şanlıurfa'da Sıcak Hava Vatandaşları Serinlemeye Yönlendirdi

Yaşam Haberleri

Şanlıurfa'da termometreler 45 derecenin üzerine çıktı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar çeşme başlarında serinlemeye çalıştı. Şehir merkezinde cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı görüldü.

Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı, vatandaşlar çeşme başlarında serinlemeye çalıştı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da termometreler 45 derecenin üzerine çıktı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar çeşme başlarında serinlemeye çalıştı.

Şanlıurfa'da termometreler 45 derecenin üzerine çıktı. Sıcak havanın bunalttığı vatandaşlar, güneşten korunmak için gölgelik alanlara akın etti. Kentte vatandaşlar güneş ışınlarına maruz kalmamak ve sıcak hava dalgasından korunmak için gölgelik alanlarda ve çeşme başlarında serinlemeye çalıştı.

Şehir merkezinde sıcak havanın etkisiyle cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Yaşam

Şanlıurfa Yaşam Haberler

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