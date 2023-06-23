Şanlıurfa'da Peçeli Baykuş Tedavi Altına Alındı
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Kent kırsalında bitkin halde bulunan peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.
Kent kırsalında bitkin haldeki peçeli baykuşu gören bir vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ekipler, peçeli baykuşu alarak tedavisi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
Baykuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Yaşam