Şanlıurfa'da Peçeli Baykuş Tedavi Altına Alındı

Kent kırsalında bitkin halde bulunan peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Tedavisinin ardından doğaya salınacak.