Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve otomobil kullanılamaz hale geldi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Yunus Sanır idaresindeki 56 AG 015 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile aynı aileden Sena, Zeynep ve Ubeydullah Sanır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.