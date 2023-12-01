Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Öğretmenleri Taşıyan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Şanlıurfa'da meydana gelen kazada, öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı ve 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

ŞANLIURFA'da, öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Şanlıurfa-Akçakale kara yolundaki Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Harran'dan Şanlıurfa'ya giden ve içerisinde 12 öğretmenin bulunduğu 27 C 1095 plakalı yolcu minibüsü ile sürücüsü öğrenilmeyen 07 ANH 827 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada yolcu minibüsü yan yatarak devrildi. Kazayı görenlerin yardımıyla araçlardan çıkarılan 12 yaralı, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kent merkezindeki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafiğin güçlükle ilerlediği kazada, araçların çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Şanlıurfa Harran Hastane Soruşturma Trafik Kaza Otomobil Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Aort anevrizması nedir, ölümcül mü? Can Gürzap neden öldü, hasta mıydı? (Kurtlar Vadisi Davut Tataroğlu öldü mü?) Can Gürzap kimdir, öldü mü? Kaç yaşında, nereli, neden öldü? Can Gürzap'ın hayatı! MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 1 Aralık MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim aldı? 1 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 1 Aralık Yalı Çapkını 48. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 1 Aralık Ateş Kuşları 33. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR? Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Deniz Bank, Fibabanka mevduat faiz oranları yüzde kaç?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title