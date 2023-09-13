Şanlıurfa'da minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Divriği kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hasan K.'nin kullandığı 27 EG 988 plakalı minibüs, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Hasan K. ile birlikte Ali K. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam