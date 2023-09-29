Şanlıurfa'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında tirit ikramı yapıldı

ŞANLIURFA'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında sabah namazının ardından vatandaşlara yöresel yemek tirit ikramı yapıldı.

Sabah saatlerde Hazreti İbrahim Peygamber Camisinde namaz kılan vatandaşlara, Haliliye Belediyesi tarafından yöresel tirit yemeği ikramı yapıldı. Tirit yemeğini almak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, karşılıklı masalarda oturarak kahvaltıda tirit yediler. Dev kazanlarda hazırlanan yoğurt, sarımsak, limon ikramıyla yapılan tirit yemeği kısa sürede tüketildi. Tirit ziyafetine katılan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında sabah namazı sonrası tirit yemeğinde vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Canpolat, katılım gösteren herkese teşekkür etti.