Şanlıurfa'da Mağara Çöktü, 5 İnek Telef Oldu
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan bir mağarada meydana gelen çökme sonucunda 5 inek telef oldu. Mağaranın tavanından kopan dev kaya parçası hayvanların üzerine düştü. Besici zararının büyük olduğunu belirterek yetkililerden destek istedi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, çöken mağarada bulunan 5 inek telef oldu.
Topdağı Mahallesi'nde, Müslüm Aslan'ın hayvanlarının bulunduğu mağarada henüz belirlenemeyen nedenle çökme yaşandı.
Mağaranın tavanından kopan dev kaya parçası içeride bulunan 5 ineğin üzerine düştü.
Beslediği 5 hayvanı telef olan Aslan, diğer hayvanlarını çökme riskine karşı dışarı çıkardı.
Telef olan hayvanlar ve düşen kaya parçaları kepçe yardımıyla dışarıya çıkarıldı.
Besici Aslan, zararının büyük olduğunu belirterek, yetkililerden destek istedi.