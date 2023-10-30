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Şanlıurfa'da Mağara Çöktü, 5 İnek Telef Oldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan bir mağarada meydana gelen çökme sonucunda 5 inek telef oldu. Mağaranın tavanından kopan dev kaya parçası hayvanların üzerine düştü. Besici zararının büyük olduğunu belirterek yetkililerden destek istedi.